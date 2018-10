E' allerta maltempo sul Piemonte

GTT

(ANSA) - TORINO, 10 OTT - E' allerta gialla per temporali e piogge, anche forti, sul Piemonte. L'intenso flusso umido dovuto all'arrivo sull'Europa di una perturbazione atlantica sta portando condizioni di elevata instabilità sulla Regione, in particolare tra questa sera e domani mattina. In deciso calo le temperature massime, associate a vento in montagna. Le precipitazioni più intense - precisa l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - sono previste su Val di Susa, Val Pellice e Val Chisone, nell'area metropolitana di Torino, ma anche su cuneese, astigiano, alessandrino e, in particolare, sullo spartiacque al confine con la Liguria. Le zone potranno essere interessate da incrementi dei livelli idrometrici più significativi e da isolati fenomeni di versante, con attenuazione dalle ore centrali di domani.