Di Maio lancia il programma Gentiloni: non hanno i numeri

Michele Esposito PESCARA È il giorno dell’investitura di Luigi Di Maio quello che chiude la tre giorni della scuola di formazione politica di Pescara. Beppe Grillo è assente, Davide Casaleggio c’è ma resta in disparte e a parlare, in un intervento che è anche il primo comizio «nazionale» della campagna elettorale, è il capo politico del M5S. E il premier Paolo Gentiloni che, in un’intervista, lancia la sfida dichiarando di non essere affatto spaventato perché nel Movimento «non ci sono i numeri» per governare. Di Maio torna sul nodo cruciale delle alleanze: «Lancio una sfida ai partiti, ci dovete dire perché non siete d’accordo con il nostro programma», sottolinea, dopo aver illustrato le 20 priorità di un governo CinqueStelle. È una forza politica meno anti-Ue, certamente più vicina ai partiti tradizionali e molto concentrata sulla detassazione quella che vien fuori dall’appuntamento di Pescara. (...)

