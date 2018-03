Crollo palco Pausini, chiesta condanna

F07-DED

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 20 MAR - Il pm Rosario Ferracane ha chiesto la condanna a quattro anni e sei mesi di reclusione per omicidio colposo e per disastro colposo nei confronti di sei dei sette imputati per la morte, avvenuta il 5 marzo del 2012, nel Palasport di Reggio Calabria, di Matteo Armellini, di 31 anni, l'operaio rimasto schiacciato a causa del crollo del palco sul quale si sarebbe dovuta esibire Laura Pausini. Gli imputati dei quali é stata chiesta la condanna sono Sandro Scalise, Franco Faggiotto, Pasquale Aumenta, Ferdinando Salzano, Maurizio Senese e l'ex direttore dell'ufficio tecnico del comune di Reggio Calabria, Marcello Cammera, tutti coinvolti a vario titolo nell'organizzazione del concerto. Il non doversi procedere, per sopravvenuta prescrizione del reato, é stato chiesto dal pm Perracane per Gianfranco Perri, unico imputato a non essere accusato di omicidio colposo.