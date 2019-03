Corriere della droga a 70 anni,arrestato

Y8N-BU

(ANSA) - CERIGNOLA (FOGGIA), 08 MAR - A 70 anni arrotondava la pensione facendo il corriere di droga tra la Puglia e la Campania. Fino a quando militari della Guardia di Finanza di Foggia lo hanno scoperto in possesso di 48 kg di marijuana e lo hanno arrestato. In manette è finito Renato Cammarota, napoletano. E' accusato di traffico di sostanze stupefacenti. In particolare i finanzieri, durante un controllo lungo la strada che da Cerignola conduce a Napoli, nelle vicinanze del casello autostradale, hanno controllato la Mercedes Classe A guidata dal pensionato. Nel corso dell'ispezione sono stati trovati nel bagagliaio della vettura 9 involucri contenenti i 48 chili di marijuana. Secondo gli inquirenti lo stupefacente sequestrato, una volta immesso sul mercato dello spaccio, avrebbero fruttato oltre 250 mila euro.