Prima annuncia su Facebook il via ad un «esperimento» per cui cerca un bimbo con gli orecchioni in corso, poi lo sospende e minimizza, ma senza rivelare i dettagli su quali fossero le sue intenzioni. Tra il post del medico no vax Fabio Franchi e la ritrattazione, scoppia una bufera, con prese di posizione di ricercatori, parlamentari e della stessa ministra Grillo.

Il testo del messaggio diffuso sul social è chiaro. «Sto cercando un bambino/a - rigorosamente volontario/a - che abbia la parotite IN ATTO e sia residente nelle Marche (o zone limitrofe). Si tratta - scrive il medico triestino, autore fra gli altri di un libro negazionista sull’Hiv - di esperimento che rispetta la convenzione di Oviedo e non infrange le regole del Codice di Norimberga».

La notizia ha impiegato poco a fare il giro del web. L’immunologo italiano Guido Silvestri della Emory University di Atlanta, sbotta: «Non è il momento di dire basta? Ma cosa altro deve fare l’ex-medico Fabio Franchi perché intervenga una qualche Procura della Repubblica per iniziare un provvedimento penale nei suoi confronti? Questo è il signore che ha scritto un libro per "dimostrare" che HIV e AIDS non esistono, così diffondendo in Italia teorie che hanno provocato centinaia di migliaia di morti nel mondo».

Sulla spinta dell’ondata di indignazione, arriva poi la marcia indietro del medico, in pensione dal 2011 dopo aver prestato servizio agli Ospedali Riuniti di Trieste. «Ho sospeso la ricerca, non mi aspettavo questa reazione», spiega Franchi all’Ansa -. Non è un esperimento, è una cosa molto più banale, fra qualche giorno, quando potrò, darò tutti i dettagli. Sto facendo una ricerca estesa, perché su questa malattia manca la documentazione, non si sa niente dell’epidemiologia».