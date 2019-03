Carcere Bollate,sequestrati 3 etti droga

CSN

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Era in carcere, ma è stato sopreso con tre etti di droga. "L' ultimo episodio di una serie" di sequestri per stupefacenti è avvenuto due giorni fa nel carcere di Milano Bollate, ed è stato reso noto dai sindacati degli agenti di Polizia penitenziaria. "Un detenuto, ha introdotto all'interno del reparto detentivo circa 300 grammi di stupefacente - scrive Bruno Pompeo, segretario provinciale Fsa Cnpp della Lombardia - L'aumento di questi episodi è dovuto alla non operatività dei cani in dotazione alle unità cinofile della Polizia Penitenziaria, in quanto il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di Roma sono mesi che non paga le quote assicurative dei nostri 'colleghi a 4 zampe', costringendoli a rimanere a riposo forzato". A peggiorare la situazione, secondo la denuncia dei sindacati, a Bollate "non funzionerebbero i metal detector, ormai obsoleti", e continuerebbero ad entrare cellulari "portati da detenuti in permesso esterno".