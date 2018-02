Bufera sui Cinquestelle Casa in affitto a 7 euro

ROMA Il canone di affitto di Emanuele Dessì nel Lazio, i post «scomodi» di Paolo Turati in Piemonte, la rottura di Chiara Di Benedetto in Sicilia: per il M5S la battaglia elettorale comincia ad entrare nel vivo e a complicarla sono i «casi» che, a macchia di leopardo, emergono nella rosa dei candidati. Casi prontamente sottolineati dal Pd e che preannunciano, così come è accaduto nelle precedenti tornate elettorali, una battaglia all’ultimo attacco tra i Cinquestelle e i Democratici di Matteo Renzi. E anche per questo la strategia di Luigi Di Maio è alzare un muro sui «suoi» candidati: «Noi candidiamo le eccellenze, gli altri paracadutano la Boschi», ribadisce, dalla Sicilia, il capo politico del M5S. Eppure, la virata sui candidati «esterni» e gli strascichi dei malumori interni per il nuovo corso di Di Maio continuano a tenere banco. E i vertici continuano a tenere «oscurati» i clic alle parlamentarie. (...)

