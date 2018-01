Botti, capodanno senza vittime ma è una strage sulle strade

ROMA Un capodanno, il quinto consecutivo, senza vittime per i «botti», anche se con un aumento dei feriti, ma che invece ha fatto registrare diversi morti sulle strade a causa di incidenti. Quattro persone sono morte in Puglia. Tre di loro avevano salutato il nuovo anno in una discoteca del Tarantino insieme con gli amici e stavano rientrando a casa. Ma l’impatto tra le due auto sulla statale 100, nei pressi di Gioia del Colle, alle 8.30 del mattino di ieri, è stato violentissimo e i tre ragazzi, tutti di Bari, due di 18 e l’altro di 22 anni, sono morti sul colpo. Con loro ha perso la vita anche l’uomo di 68 anni, di Castellaneta (Taranto), che viaggiava sulla corsia opposta nell’altra vettura. Cinque complessivamente i ragazzi che hanno perso la vita sulle strade del Paese: una ventunenne di Legnano (Milano), Fedrica Banfi, è morta in uno scontro avvenuto ieri notte, probabilmente a causa del ghiaccio presente sull’asfalto, tra un furgone e un pullman sull’autostrada A5. (...)

