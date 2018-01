Berlusconi lancia Tajani Pd, è battaglia sui nomi

ROMA L’ultimo tentativo prima di dare il via libera a Stefano Parisi Silvio Berlusconi lo ha fatto provando a sondare alcuni imprenditori. Ma di fronte al no secco dei diretti interessati, per chiudere la «pratica», ha deciso di dare il suo ok definitivo a Parisi per la corsa alla presidenza del Lazio. Ma al centro dei pensieri del Cavaliere c’è la composizione del futuro governo. Il leader di Forza Italia non ha dubbi che sarà il suo partito ad arrivare primo nella coalizione e quindi a palazzo Chigi andrà un esponente di Forza Italia. La rosa di nomi c’è, ma quello in pole pare essere di nuovo (e con molta più chiarezza) quello del presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani: «Sarebbe una bellissima scelta», dice l’ex premier. L’idea di un governo a guida Tajani non fa fare i salti di gioia agli alleati soprattutto per i rapporti con l’Europa dove crescono le tensioni. Dopo il dibattito sullo sforamento del tetto del 3 sono arrivati i distinguo sui dazi di cui parla Trump. (...)

