Autonomie, il governo ora accelera

MILANO «Il percorso dell’autonomia arriva in Consiglio dei ministri a ore». L’annuncio è arrivato ieri dal vicepremier Salvini a Milano subito prima della convocazione per oggi della riunione del governo. «Il mio auspicio», ha spiegato Salvini, «è che ci sia un modello fondato sulle autonomie e sul merito che permetta ad esempio ai cittadini di curarsi a Palermo o a Lamezia senza fare i viaggi della speranza. Questa è l’idea di un paese rispettoso delle sue identità che premia chi merita e chi meriterà». Più in generale il ministro dell’Interno ha sottolineato che «sull’autonomia delle Regioni che ne hanno fatto richiesta il primo passo arriverà entro l’anno e verrà avviato un percorso virtuoso per tutta Italia perché più si spendono i soldi vicino e meglio si spendono». E ha aggiunto: «Ci sono alcune regioni del sud che in nome del centralismo hanno strutture, come ad esempio gli ospedali, che sono ferme a 30 anni fa. Una gestione più attenta, onesta e vicina farà bene a quei territori e ai cittadini che pagano le tasse». LE REAZIONI. L’annuncio di Salvini è stato salutato con soddisfazione dal governatore del Veneto Zaia: «Si sta scrivendo una pagina di storia del Veneto e di questo Paese». Con l’approvazione dell’autonomia, questo governo verrà ricordato come il governo della vera riforma storica». Positive anche le valutazioni del suo collega Attilio Fontana, governatore della Lombardia, che sui tempi della sigla definitiva dell’intesa tra Regioni e governo si è detto fiducioso: «Quando si riunirà il Consiglio dei ministri per la prima volta si parlerà di autonomia e mi sembra una cosa molto importante Penso che il percorso poi non sarà lunghissimo. Penso che alla successiva riunione di governo, salvo qualche aggiustamento al testo, si potrà arrivare all’approvazione e subito dopo si passerà al Parlamento per dare forma compiuta al progetto». Anche il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini guarda con speranza al percorso avviato e spiega: «Io ovviamente saluto con grandissima soddisfazione e applausi l’esame del dossier sull’autonomia in Consiglio dei ministri: abbiamo segnali che possa essere presa una decisione in merito». Bonaccini poi aggiunge: «Abbiamo lavorato molto bene con la ministra per gli Affari regionali Erika Stefani, ho sempre detto che mi sarei augurato di essere sulla stessa linea di Lombardia e Veneto, anche se poi c’è stato un rallentamento. Ma se dal Consiglio dei ministri arriverà un segnale sarà motivo di grandissima soddisfazione. Credo che ci meritiamo quel risultato non vogliamo scassare i confini nazionali né andare a rompere l’idea di solidarietà e di sussidiarietà tra Regioni e aree più forti verso quelle più deboli, però crediamo che, come prevede la Costituzione, se una Regione dimostra di avere i conti in ordine, essere virtuosa, offrire servizi di qualità, è giusto che venga messe nelle condizioni di poter avere autonomia». Al tavolo delle autonomie si affaccia anche il Piemonte. «Ho avuto conferma che subito dopo l’Epifania saranno avviati i tavoli tecnici e politici fra Regione Piemonte e ministeri in materia di autonomia» rivela il vicepresidente del Piemonte, Aldo Reschigna, che precisa anche di aver consegnato al ministro Stefani «la fase evolutiva del provvedimento di autonomia in base all’articolo 116 della Costituzione, ossia le schede sui singoli temi». Novità anche in Friuli. «Autonomia ed Europa. Sono le due sfide che il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia dovrà affrontare nel 2019», ha spiegato il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin. «Sulla autonomia, che si gioca sulle risorse, dovremo impegnarci con forza - ha aggiunto Zanin - dopo che è stata chiusa la manovra del governo che chiede sacrifici». Per quanto riguarda l’Europa, Zanin è convinto che «bisogna ripensare a una Europa nuova, poiché quella attuale non è compiuta politicamente. Quando l’Europa dell’economia e della finanza ha colpito la carne delle persone c’è stata una reazione. Tuttavia, è sbagliata la risposta di chiudersi nei singoli Stati, bisogna restare uniti». •