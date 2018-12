Autonomia: Conte, a febbraio negoziato

GM

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Con la riforma per una maggiore autonomia delle Regioni "lo Stato non trasferirà tutte le competenze, specie quelle che sono di sua prerogativa. Livelli essenziali dei servizi saranno garantiti a tutto il Paese, io sono garante del progetto e della coesione nazionale e sociale". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando alla conferenza stampa di fine anno. Sulle tappe del percorso, "fino a metà febbraio per riflessioni interne a livello statale, poi con il mandato che ho negozierò con i governatori di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, poi ci sarà una legge votata a maggioranza assoluta in Parlamento".