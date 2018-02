Alta tensione a Macerata È scontro fra Lega e Pd

ROMA Pochi giorni dopo la tentata strage di Macerata, quando Luca Traini ha sparato per le vie della città contro diverse persone di colore, la sinistra si spacca sulla scelta di manifestare o meno. E lo fa nel giorno in cui Matteo Salvini, in tour elettorale nelle Marche, lancia il suo affondo contro l’Islam e usa toni molto duri contro i migranti, aprendo le ostilità con il Pd e Liberi e Uguali. Il segretario della Lega definisce l’Islam «incompatibile con la Costituzione», accusa il Pd di essere responsabile dei fatti di Macerata e dichiara che «il sacrificio di Pamela non sarà invano», riferendosi alla diciottenne di Roma il cui cadavere è stato trovato lo scorso 31 gennaio nelle campagne di Pollenza, vicino a Macerata, all’interno di due valigie abbandonate in un fosso e per cui sono indagati due immigrati nigeriani. Salvini rilancia quindi le sue parole d’ordine. «Mi accusano di tutto, ma ho le spalle larghe e me ne frego. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola