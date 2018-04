Allarme frane, chiusa statale a Madesimo

RR

(ANSA) - MILANO, 24 APR - Torna a crescere il pericolo di frane a Gallivaggio, in provincia di Sondrio, dove dopo alcuni distacchi il 13 aprile è monitorata una massa rocciosa a rischio. Per questo motivo, dopo una riunione con i tecnici, il Prefetto e i sindaci della zona hanno deciso la chiusura della statale 36 che dal 16 aprile era percorribile in tre fasce orarie, in modo da non lasciare parzialmente isolati i circa 1.500 abitanti dei comuni di Madesimo, Campodolcino e San Giacomo Filippo. In un comunicato l'Arpa della Lombardia ha spiegato che i movimenti registrati dal Centro Monitoraggio Geologico indicano "il rischio reale che l'ammasso roccioso, ormai molto disarticolato, possa crollare". Dunque è stata decisa la chiusura di quel tratto della statale "non essendoci più garanzie di totale sicurezza".