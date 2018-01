Adesivi laziali di Anna Frank Solo la multa

Solo 50mila euro di ammenda alla Lazio, nessuna partita a porte chiuse all’Olimpico contrariamente a quanto chiedeva il pm federale Giuseppe Pecoraro. A due giorni dal Giorno della Memoria, ieri è arrivata la sentenza del tribunale federale nazionale della Figc sugli adesivi di Anna Frank con la maglia della Roma e ha fatto subito discutere. Il pm federale ha annunciato il ricorso in appello. La decisione dei giudici scarica esclusivamente sulle casse della società Lazio le responsabilità di alcuni suoi tifosi: «Non vi è dubbio che la gravità dei fatti esposti sia tale da dover essere oggetto di forte e decisa censura da parte di questo Collegio», spiegano i giudici nel dispositivo, sottolineando che «è stato dimostrato che la società ha posto in essere tutte le misure idonee per garantire efficaci misure di controllo». (...)

