A Roma la figlia di due padri è stata registrata all’anagrafe

ROMA Dopo i figli nati da due mamme scoppia il caso della figlia con due padri, senza che sulla vicenda ci sia stato l’intervento della magistratura. L’atto di nascita fatto in Canada di una bimba, con l’indicazione dei nomi dei due papà, è stato infatti trascritto ieri per la prima volta dai tecnici del Comune di Roma, privo del pronunciamento del tribunale. Una decisione apprezzata dalle associazioni per i diritti delle coppie omogenitoriali (soddisfazione del portavoce dei Gay Center, Fabrizio Marrazzo) e al contrario vista con preoccupazione dal Forum delle famiglie. E che diventa oggetto di polemica politica. Si sono scagliati contro il segretario della Lega Matteo Salvini («non è futuro, ma egoismo») e il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che si è rivolto direttamente a Luigi Di Maio: «Dica chiaramente che M5S è a favore di questa pratica disumana, che per Fdi dovrebbe invece essere reato universale». Polemiche anche dall’ex vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Francesco Storace. «Civile è avere mamma e papà». La decisione presa a Roma ha dei precedenti. Hanno fatto da apripista le amministrazioni comunali di Napoli e Torino, iscrivendo all’anagrafe figli nati da due mamme: l’ultimo il figlio della consigliera comunale del Pd di Torino Chiara Foglietta che la sindaca Chiara Appendino ha voluto registrare personalmente. Ed è solo di venerdì scorso la notizia che un piccolo Comune delle Marche, Gabicce, ha trascritto l’atto di nascita di due gemelli, nati negli Usa e figli di due papà. Ma quanto accaduto a Roma, «è importante sia per il ruolo della Capitale, sia per la prassi che apre», ha sottolineato l’avvocato che ha seguito il caso, Alexander Schuster. Per il legale della coppia di uomini è una decisione «rivoluzionaria che va nel segno di una maggiore tutela dei diritti dei bambini». I tecnici del Comune, hanno effettuato «una trascrizione completa e ’spontanea’, senza l’intervento di un giudice di una bimba nata in Canada riconoscendone subito i due papà, tali grazie alla gestazione per altri», ha continuato il legale. Un risultato raggiunto «dopo alcuni mesi di confronto con gli uffici comunali». Non è la prima volta che la Capitale si distingue sul piano della tutela della omogenitorialità: «Roma è stata la prima città in Italia a riconoscere a febbraio 2015, senza alcun ordine giudiziario, un atto di nascita argentino con entrambe le madri». E la sua Corte d’appello «è stata la prima ad allinearsi a quella di Trento», ha aggiunto riferendosi alla prima sentenza in Italia che l’anno scorso riconobbe a due uomini la possibilità di essere considerati padri di due bambini nati all’estero grazie a maternità surrogata. I padri della bimba non hanno nascosto la loro soddisfazione: «Ci auguriamo che anche altri Comuni seguano questa via e che presto tutti i bimbi con due papà o due mamme vedano riconosciuta la loro famiglia dal punto di vista affettivo e giuridico. Anche loro hanno diritto ad una famiglia». •