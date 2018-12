9,8 mln turisti in Italia aprono 2019

STF

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Nella prima settimana dell'anno nuovo, i turisti in Italia saranno 9,8 milioni complessivamente: 800mila in più dell'anno scorso, una crescita dell'8,5% circa. Un'ottima partenza, quindi, che vede prevalere i connazionali (5,2 milioni) sugli stranieri (4,6 milioni) che hanno scelto il nostro Paese per trascorrere le vacanze d'inizio anno. A rilevarlo una indagine condotta dal Centro studi CNA, in collaborazione con CNA Turismo e Commercio, condotta tra gli iscritti alla Confederazione. I turisti stranieri, invece, prevalgono sugli italiani, sia pure di stretta misura, per quanto riguarda le presenze ovvero i pernottamenti: 17,5 milioni contro 17,4. In media, il risultato di tre pernottamenti per vacanziere italiano e di quattro per turista straniero. Vince la voglia di natura: montagna e laghi, terme e borghi, coste e colline. Le regioni più opzionate sono Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Tra Capodanno e l'Epifania si cominceranno anche a calzare gli sci.