Vinitaly: Giro fa tappa in Franciacorta

(ANSA) - MILANO, 16 APR - E' stata presentata oggi al Vinitaly la tappa del 101/o Giro d'Italia che il prossimo 23 maggio si snoderà tra le colline di Franciacorta, da Riva del Garda a Iseo per 155 chilometri. Un appuntamento siglato da un brindisi tra Vittorio Moretti, presidente del consorzio, Mauro Vegni direttore del Giro d'Italia, la neo assessore allo sport della Regione Lombardia Martina Cambiaghi e la vicepresidente di "Strada di Franciacorta" Camilla Alberti. "Franciacorta Stage", così è stato nominato il percorso, toccherà i comuni di Ome, Rodengo Saiano, Paderno Franciacorta, Bornato, Cazzago S. M., Erbusco, Corte Franca, Provaglio d'Iseo, Monticelli Brusati, Passirano con arrivo a Iseo, lungo l'omonimo Lago, tanto importante per la produzione delle bollicine in Franciacorta e per il turismo. "Franciacorta è orgogliosa di questo importante appuntamento - ha sottolineato Vittorio Moretti - che sarà un'occasione straordinaria per far conoscere al pubblico nazionale e internazionale le sue cantine".