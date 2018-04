Ue: 12,65 mln a Pmi innovative,28 Italia

YRW-AN

(ANSA) - BRUXELLES, 06 APR - Sono 257 le piccole e medie imprese europee provenienti da 31 Paesi diversi che riceveranno dall'Unione europea un totale di 12,65 milioni di euro per portare i propri prodotti innovativi sul mercato. Dopo la Spagna, dove hanno sede 45 pmi selezionate, con le sue 28 aziende l'Italia è il secondo Paese per quantità di imprese scelte nel quadro del Consiglio europeo per l'innovazione. Per l'Italia, la regione con il gruppo più numeroso di pmi finanziate è l'Emilia-Romagna (9), seguita dalla Lombardia (7). Seguono poi a distanza altre nove regioni: tre di queste vedono due aziende selezionate (Piemonte, Toscana e le province autonome di Trento e Bolzano), le restanti una sola (Marche, Calabria, Valle d'Aosta, Liguria, Veneto e Basilicata). Ognuno dei 253 progetti selezionati (alcune aziende li hanno presentati insieme) riceverà 50mila euro provenienti dal programma Ue Horizon 2020 per realizzare il proprio business plan, oltre a tre giorni di formazione specifica offerta dall'Unione.