Segreteria Cgil, Facci verso la successione di Corso

Cgil Verona va a congresso. Lunedì e martedì, in Fiera, i circa 300 delegati della sigla sindacale, che sul territorio provinciale conta 60mila iscritti, sceglieranno il loro nuovo segretario generale, che prenderà il posto di Michele Corso, in carica da due mandati. Sembra oramai senza ostacoli l’elezione di Stefano Facci, che la settimana scorsa ha dato le dimissioni dalla segreteria veronese di categoria di Flai Cgil (alimentaristi). Facci guida Flai dal 2016 dopo le esperienze in Fillea (edilizia-legno) e Fiom (metalmeccanica). Dalla due giorni di congresso uscirà anche la composizione del direttivo che affiancherà il nuovo segretario nei prossimi quattro anni di incarico. I lavori si apriranno lunedì mattina. Previsto, tra l’altro, il saluto dei segretari generali scaligeri di Cisl, Massimo Castellani, e Uil, Lucia Perina, rieletta all’unanimità per il secondo mandato nella primavera scorsa. Corso traccerà poi il bilancio dell’attività svolta negli ultimi quattro anni e martedì si voterà il suo successore. L’elezione, alla quale parteciperanno anche i pensionati Cgil locali che rinnoveranno il loro rappresentante giovedì e venerdì a Cerea, si inserisce nel più ampio calendario dei rinnovi regionale e nazionale dei vertici del sindacato confederale. Il primo è previsto il 22 e 23 novembre a Villa Fiorita di Monastier, nel Trevigiano. Nel frattempo, si dovranno concludere i rinnovi ai vertici delle Camere del lavoro delle sette province e delle categorie del Veneto. A livello nazionale i congressi di categoria sono in calendario dal 26 novembre al 20 dicembre (lavoratori attivi) e dal 9 all’11 gennaio (sindacato dei pensionati). Infine, l’assise nazionale (28esimo congresso) del 22- 25 gennaio a Bari, eleggerà il successore dell’attuale segretario generale, Susanna Camusso. •

Va.Za.