Pir: Natali (4Aim), cambiato il mondo

(ANSA) - MILANO, 9 APR - "Con l'arrivo dei Pir è cambiato il mondo". Lo ha detto il presidente di 4Aim, Giovanni Natali, a margine di un convegno a Milano sui 10 anni del mercato Aim di Borsa Italiana. "Siamo passati - ha aggiunto - da un mercato in cui si investiva in brevissimo tempo ad uno con un periodo di 5 anni. Per la prima volta l'anno scorso le quotazioni che abbiamo fatto sono andate a riparto". Sul rischio "bolla per i Pir - ha proseguito Natali - posso dire che è praticamente impossibile. Abbiamo superato gli 11 miliardi di raccolta ed ora si sta andando ancora avanti. E poi c'è sempre da considerare che questo è un investimento a 5 anni".