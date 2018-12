Nel Veronese gli stipendi più ricchi del Veneto: 30.375 euro lordi in media

Bene, ma non benissimo. I lavoratori veronesi, dipendenti del settore privato, guadagnano meglio della media italiana, ovvero 30.375 euro lordi l’anno contro i 29.230 nazionali. Ma nel 2018 perdono quattro posizioni rispetto al 2017. A mettere in colonna le retribuzioni annue lorde percepite nelle 110 province italiane e a confrontarle con l’anno precedente è Geography Index dell’Osservatorio JobPricing, specializzazione di JobValue Human Capital Consulting, società di consulenza manageriale specializzata in progettazione, valutazione e miglioramento dei sistemi di Human Resources Management. Dall’indagine risulta che il capoluogo scaligero è il meglio piazzato nella graduatoria regionale. Gli altri sono concentrati tra la 35a posizione di Treviso e la 39a di Venezia. Eccezion fatta per Vicenza, 19a con 29.874 euro di stipendio annuo, ma una perdita di sette posizioni in 12 mesi. Peggio fa solo il territorio della Marca (29.036 euro) in discesa di otto caselle. In nessuna provincia veneta le retribuzioni migliorano rispetto al 2017. Rovigo rimane fanalino di coda a 28.810 euro. Tra i fattori singolari, gli esperti annotano come sia diffusa l’egemonia del capoluogo nella regione, che rappresenta la città capace di attivare il miglior mercato del lavoro e offrire quindi retribuzioni più alte. Questa regola tuttavia non è vera ovunque. Men che meno in Veneto. Verona batte Venezia (12° contro 39° posto) anzi, la città lagunare è penultima del Veneto con reddito annuo lordo inferiore a 29.691 euro, il 2,6% sotto la media locale e in arretramento di quattro posizioni sul 2017. Stessa regola vale anche per Bolzano che batte Trento, Pesaro-Urbino offre stipendi migliori di Ancona, Terni supera Perugia e Matera, Potenza. Crescono di 12 posizioni Verbano-Cusio-Ossola, Macerata e Matera. Scendono rispettivamente di 13 e 10 posizioni Sassari e Oristano. Più in generale, fatto 100 lo stipendio medio che si guadagna nel Paese, in Lombardia si sale a 108,5 e in Calabria si precipita a 83,9. Tra la prima provincia, Milano, e l’ultima, Messina, la busta paga si sgonfia di oltre diecimila euro, da 34.330 a 23.729. «I numeri» ammoniscono però i ricercatori di Geography Index, «sono da valutare sempre con attenzione rispetto al diverso “costo della vita”, che cambia tra i grandi e i piccoli centri urbani e in linea di massima scende al Sud. In fatto stipendi, il Paese resta spaccato in due: otto regioni al Nord, con la Lombardia in testa, trainano le retribuzioni verso l’alto, le altre 12, con l’eccezione del Friuli Venezia Giulia, sono sotto la media». © RIPRODUZIONE RISERVATA

