Manovra, pmi critiche: troppo assistenzialismo

Ultime ore prima dell’approvazione definitiva della legge di Bilancio, prevista domani alla Camera. Da Verona e dal Veneto arrivano richieste di correttivi e non mancano perplessità. Le piccole imprese non lesinano critiche. «Il testo riprende quanto inserito nella bozza, tuttavia la riduzione del deficit da 2,4% a 2,04%, pari a circa 10 miliardi, è stata ottenuta tagliando per oltre il 50% gli investimenti. Come imprenditori biasimiamo la scelta di aver puntato sul reddito di cittadinanza e su quota 100, quindi sull’assistenzialismo», annota Renato Della Bella, presidente di Apindustria Verona, che punta l’indice anche contro le 4mila assunzioni previste nei Cpi, Centri per l’impiego. «Intermediari nel mercato del lavoro che non si sono mai rivelati efficaci. Meglio sarebbe stato destinare risorse alle imprese che assumeranno personale. Invece», accusa Dalla Bella, «sono stati ridotti di oltre due terzi i fondi per i contratti di apprendistato». Per Luca Luppi, presidente di Casartigiani, la Manovra è un «attacco al Nord», che distruggerà le aziende reduci dalla crisi. «Dovremo fronteggiare anche aumenti delle tasse locali che penalizzeranno le microimprese, molte delle quali artigiane», dice. «Sappiamo che molti Comuni veronesi stanno alzanfo Imu mediamente del 20%, Tari del 10%, oneri di urbanizzazione del 10%, e oneri di costruzione dal 7 al 10%. Così non si può più andare avanti», commenta. Confartigianato Veneto, pur apprezzando misure come la riduzione del cuneo fiscale, la conferma del pacchetto bonus casa (recupero edilizio, bonus mobili, verde, ecobonus e sismabonus), l’abolizione del Sistri, critica l’istituzione di una «Centrale per la progettazione delle opere pubbliche» in antitesi col processo di federalismo. «Siamo contrari alla riforma dell’alternanza scuola lavoro, che riduce finanziamenti e ore obbligatorie e penalizzati dalla cancellazione del super ammortamento», elenca Agostino Bonomo, presidente di Confartigianato Veneto. Anche gli imprenditori del turismo alzano le barricate. «La Manovra non prevede la creazione di un registro nazionale delle locazioni brevi, carenza che denota mancanza di volontà di fare ordine nel settore», lamenta Marco Lucchini, presidente di Federalberghi Garda Veneto «Confidiamo nella rapida adozione del Cir, Codice identificativo regionale. La deducibilità dell’Imu, che passa dal 20 al 40%, per la quale Federalberghi si è spesa a lungo, potrà essere considerata una vittoria solo se il Governo riuscirà a disinnescare le clausole di salvaguardia, evitando dal 2020 l’aumento Iva (prevista per prestazioni alberghiere al 13%, ndr)». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Valeria Zanetti