Le Borse di tutta Europa affossate dai dazi Usa

MILANO Il rischio di una guerra commerciale innescata dai dazi statunitensi sulle importazioni di acciaio e alluminio (rispettivamente del 25% e del 10%), voluti da Donald Trump, ha affossato le Borse mondiali: i mercati asiatici per primi hanno captato il clima negativo, tutta l’Europa ha chiuso con ribassi superiori ai due punti percentuali, tranne Londra, che ha contenuto il calo anche grazie alle prese di posizione della May sulla Brexit, mentre Wall Street nelle prime battute si è mossa ancora in forte calo per poi provare a riprendersi. In questo clima si è tenuta l’ultima seduta di Piazza Affari prima del voto (-2,3% finale e indice Ftse Mib sotto 22mila punti), con gli operatori comunque indifferenti alle elezioni ormai prossime e vendite sia su Exor che ha ceduto il 6% finale sia su Fca (-5,7%). Ha pesato il calo delle vendite del gruppo automobilistico in febbraio, con il comparto che in Europa ha accusato solo parzialmente le conseguenze di uno scontro aperto sulle materie prime che interessano al settore: Daimler ha ceduto il 2,4%, Peugeot due punti percentuali. Ma se Fca sta ritracciando dai suoi massimi, più tranquilla la seduta sul fronte dei titoli di Stato: il Btp a 10 anni ha segnato un marginale rialzo del suo rendimento (+1,6 punti base) e lo spread con il Bund tedesco ha chiuso di fatto stabile a quota 131. Non che manchi l’attesa sul risultato elettorale, ma per ora gli operatori appaiono concentrati sui temi internazionali. Ciò che preoccupa maggiormente sono le contromisure che Europa e soprattutto Cina potranno adottare dopo la scelta statunitense, anche se per ora i prezzi delle materie prime non sono esplosi e il petrolio si mantiene abbastanza calmo attorno ai 60 dollari al barile. Le vendite invece attaccano i titoli dei gruppi industriali più esposti (Thyssenkrupp -4%, Arcelormittal -3,7%) mentre l’euro resta forte e si conferma su un valore di 1,22 contro il dollaro. Intanto la portavoce di Jean-Claude Juncker, Mina Andreeva, ha detto ad Amburgo: «Non restiamo inattivi mentre vengono minacciati l’industria europea e il lavoro. L’Ue sta preparando dazi sull’importazione dei prodotti Usa, inclusi Harley-Davidson, Bourbon e jeans Levìs». •