Irpef regionale: nel Lazio la più alta con 848 euro

ROMA Addizionale Irpef «pesante» per i contribuenti laziali: sono infatti in testa alla classifica nazionale per il pagamento della tassa, sia con un reddito imponibile di 36.000 euro annui (848,80 euro), sia con entrate dichiarate superiori ai 100.000 euro (5.100 euro). Il prelievo è, invece, più «soft» nel Friuli Venezia Giulia, regione d’Italia con le addizionali Irpef più basse (363 e 1.969 euro, considerate le due soglie reddituali). Due buone notizie intanto arrivano, sempre per il fisco: il peso di quello italiano scende (-0,4% nel 2016, secondo il Dipartimento Finanze del Mef) rispetto agli altri Paesi Ocse e l’Italia viaggia ormai solo online per la trasmissione delle dichiarazioni. Un’analisi del Centro studi del Consiglio nazionale dei commercialisti, che ha incrociato i dati delle dichiarazioni dei redditi e i modelli Cud presentati nel 2017 (anno d’imposta 2016) con le aliquote e gli scaglioni deliberati da ciascuna regione per l’applicazione dell’addizionale. Nel documento si evidenzia come le addizionali regionali e comunali pesino per «circa il 10% del prelievo complessivo sui redditi delle persone fisiche: 156 i miliardi di Irpef dovuta, 12 quelli dovuti per l’addizionale regionale, 4,8 quelli per l’addizionale comunale». Dopo il Lazio, sempre prendendo in esame un reddito imponibile di 36.000 euro, al secondo posto c’è il Molise (789 euro), poi Campania (731 euro) e Piemonte (740 euro), mentre le addizionali più basse si pagano nel Nord Est e in Sardegna. L’amministrazione finanziaria, intanto, allarga il raggio d’azione dello Spid, il Sistema pubblico di identità digitale: tutti i servizi web del fisco (dalla presentazione della dichiarazione pre-compilata alla registrazione di un contratto d’affitto, dalla consultazione del proprio cassetto fiscale, alla prenotazione di una visita in ospedale, etc) potranno essere utilizzati con la chiave unica di accesso alla Pubblica amministrazione. E un riconoscimento all’elevato livello di digitalizzazione italiano arriva dal rapporto Ocse Tax Administration Series 2017, che segnala che «il 100% delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche viaggia attraverso canali telematici», mentre la Francia ad esempio si ferma al 39% e la Spagna al 76%. •