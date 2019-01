Fondi Ue a sostegno delle produzioni venete di audiovisivi

Un altro segmento turistico in crescita è quello del cinema e delle produzioni audiovisive. Veicolare il paesaggio e le città d’arte venete in film e cortometraggi contribuisce ad alimentare la curiosità verso il territorio di chi vuole vedere con i propri occhi le colline trevigiane a vigneto in cui è stato girato Finché c’è Prosecco c’è speranza, di Antonio Padovan con Giuseppe Battiston, le ambientazioni veneziane di Niente di serio di Laszlo Barbo con Gianmarco Tognazzi ed Ilenia Pastorelli, entrambi distribuiti nel 2017. La Regione, consapevole dell’importanza di attrarre le produzioni, ha appena approvato un bando per erogare contributi al settore del cinema e degli audiovisivi. Si tratta di 1,5milioni di euro che rientrano nei finanziamenti Por Fesr. “Gli obiettivi», spiega Cristiano Corazzari, assessore regionale alla Cultura, «sono di valorizzare le location venete, rafforzare la competitività delle imprese cinematografiche e culturali locali, favorire l’incremento del numero di case di produzione cinematografica nazionali ed estere, che realizzano investimenti in Veneto con il conseguente aumento dell’indotto economico sul territorio anche sotto il profilo occupazionale». In particolare, 1,35 milioni sono destinati a sostenere fiction e animazione, 150 mila euro alla produzione di documentari e cortometraggi. «I contributi sono a fondo perduto», precisa Federico caner, assessore regionale del Turismo. Le proposte progettuali potranno essere presentate per via telematica fino al 18 febbraio 2019 e saranno valutate da una commissione tecnica che comprende esperti in materia di produzione cinematografica e audiovisiva indicati dalle università di Padova e Venezia e dal Sindacato nazionale critici cinematografici. Copia del bando è pubblicata nel Bur e nella sezione «bandi, avvisi e concorsi” del sito istituzionale della Regione. «Siamo interessati a facilitare le attività del settore per il loro valore culturale e per le potenzialità economiche e occupazionali che possono scaturire», sottolinea Corazzari.

Va.Za.