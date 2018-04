Fisco: Crif, Fvg 1/a riscossione tributi

FMS

(ANSA) - BOLOGNA, 3 APR - E' il Friuli Venezia Giulia, seguita dal Trentino-Alto Adige e dalla Liguria, la prima regione italiana per riscossione dei tributi e pagamenti delle spese correnti. E' quanto emerge da un'indagine condotta da Crif Ratings sulla finanza pubblica locale. In fondo alla graduatoria si posiziona la Sicilia, preceduta da Calabria e Campania. "Per quanto riguarda la riscossione di tasse-tributi - viene evidenziato in una nota - la situazione mostra un'Italia divisa sostanzialmente in due, con le regioni del Nord che mostrano una buona capacità di riscossione (in media circa il 100%) mentre quelle del Centro-Sud arrancano con percentuali più basse (in media del 93%)". A pagare in media più tasse-tributi sono i cittadini di "Piemonte, Val d'Aosta, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo e Campania (circa 730 euro a testa). Meno vessati invece i residenti di Fvg, Veneto, Trentino Alto Adige, Molise, Calabria e Sardegna (in media circa 490 euro a testa)".