Fisco: 7,5 mld da 4 rate rottamazione

(ANSA) - ROMA, 22 SET - Hanno raggiunto i 7,5 miliardi gli incassi della 'rottamazione' 2016 dopo il pagamento della quarta rata, scaduta alla fine di luglio. E' quanto risulta dagli ultimi dati disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione. La quarta rata della Definizione agevolata del 2016 ha infatti portato una 'dote' di 1,03 miliardi che si aggiungono ai 6,5 miliardi entrati nel 2017. Ora entro il primo ottobre deve essere pagata l'ultima, e quinta rata. Le previsioni per il 2017 dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, stimavano incassi di 5,1 miliardi nel 2017 e per le due rate del 2018 complessivamente 2,1 miliardi per un totale di 7,2 miliardi di euro.