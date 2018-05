Fisco, 455mila richieste di rottamazione cartelle

ROMA Sono state oltre 455mila le richieste di «rottamazione delle cartelle» arrivate all’Agenzia delle entrate mentre mancano meno di due settimane al termine (15 maggio) per l’adesione alla definizione agevolata. L’Agenzia delle Entrate ha diffuso ieri i dati sulle richieste arrivate fino al 26 aprile per la procedura che consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza pagare le sanzioni e gli interessi di mora, sottolineando che la metà delle richieste è arrivata attraverso i servizi digitali e la posta elettronica certificata. A fare richiesta sono stati soprattutto i contribuenti del Lazio (circa 77mila domande), della Lombardia (circa 58mila domande) e della Campania (quasi 47mila). Se si guarda alle città metropolitane la classifica è guidata da Roma (57.924 domande), Milano (26.977) e Napoli (oltre 24.300). Il provvedimento interessa i contribuenti con debiti affidati alla riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 settembre 2017. La definizione agevolata non può essere presentata di nuovo per i debiti interessati dalla precedente richiesta di rottamazione delle cartelle per i quali non si siano pagate le somme dovute entro le scadenze. Possono invece presentare domanda i contribuenti che non sono stati ammessi alla precedente definizione agevolata esclusivamente perché al 24 ottobre 2016 avevano un piano di rateizzazione in essere e non erano in regola con i pagamenti. L’Agenzia delle Entrate ha diffuso anche i dati sugli accessi per la dichiarazione dei redditi precompilata spiegando che si è già raggiunta quota 1,8 milioni con un aumento del 32% sullo scorso anno. La novità di quest’anno è la compilazione «assistita» che consentirà al contribuente, dal 7 maggio, di inserire nuovi documenti di spesa tenendo comunque al riparo da eventuali controlli documentali i dati che non vengono modificati. Da ieri al 23 luglio - ricorda l’Agenzia delle Entrate - è possibile accettare, modificare e inviare il 730, che consente di ricevere i rimborsi direttamente in busta paga o con la pensione. Sempre da ieri può essere modificato anche il modello Redditi, ma potrà essere trasmesso dal 10 maggio al 31 ottobre. L’Agenzia delle Entrate ha predisposto circa 20 milioni di modelli 730 e 10 milioni di modelli Redditi. •