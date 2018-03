Lo slogan è «Time to be a kid», tempo per essere bambino, e la start up veronese Changuitos intende valorizzare il tempo dell’infanzia in cui ogni bimbo ha bisogno di gioco, fiaba e fantasia. Con le creazioni Changuitos la fantasia si indossa anche, con accessori divertenti e colorati, sciarpe, berretti, bavaglini, sacchetti zaino che sono un kit per l’asilo. Ma la fantasia e la fiaba ispirano anche oggetti di uso quotidiano, come i paracolpi o i fasciatoi per i più piccoli, oppure gli astucci e i porta tablet per i più grandicelli.

Changuitos è stata fondata da Alejandra Amortegui, designer di origine colombiana, sposata ad un veronese e mamma di due bambini.Con lei un’altra imprenditrice veronese, Veronica Romano, avvocato che si occupa della parte amministrativa e commerciale.

Changuitos significa «scimmiette» e in America Latina questo termine viene usato per chiamare affettuosamente i bimbi, oltre ad avere, nella formula «hacer changuitos», lo stesso significato ben augurante del nostro «incrociare le dita». E di fortuna questo nome ne ha portata, visto che Changuitos è tra le vincitrici della Start up competition Rocket Cube del progetto «FabCube – Fabbrica di futuro», la piattaforma dedicata all’innovazione e alle startup del Veneto.

La prima collezione del brand si suddivide nelle categorie Day2Day, accessori di uso quotidiano, Play&Wear, accessori da indossare, e Play&Learn, giochi tascabili. Tutte soluzioni funzionali e design unici ed originali e tutto made in Italy con materiali della migliore qualità. Specializzata in comunicazione audiovisiva, Amortegui ha lavorato come producer pubblicitaria in Colombia e in Spagna, quindi si è trasferita a Londra nel 2011 dove ha frequentato diversi corsi di fashion textile e ora lavora a Jago di Negrar, in Valpolicella.