D.Della Valle,a breve Andrea capo Tod's

ME

(ANSA) - ANCONA, 14 MAG - "Entro poco tempo conto di delegare la gestione ordinaria dell'azienda ai nostri uomini, mio fratello Andrea (ora vice persidnte dela Tod's, ndr) sarà capo di questa struttura. Io? Il mio ruolo sarà guardare a strategie, qualche buona idea per far vedere che ancora qualcosa possiamo insegnare". A parlare del cambio manageriale alla Tod's è il presidente Diego Della Valle parlando ai neo dottori di ricerca dell'Università Politecnica delle Marche durante lo Your Future Festival. "Voglio tornare a casa mia il più possibile" a Casette D'Ete. Della Valle ha ricordato il non facile 'salto' da "azienda familiare a Gruppo quotato in Borsa". Un "passaggio importante" anche per "non mettere a repentaglio gente che lavora, 13 mila famiglie che si fidano di noi". Nel nuovo ad Umberto Macchi di Cellere non si è cercata solo "capacità gestionale ma un uomo che quando entra in azienda si ricorda che c'è gente che ha figli, nonni, gente dignitosa che si fida".