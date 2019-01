Con Start Lab le idee diventano imprese

Si sono aperte le iscrizioni per la sesta edizione di Unicredit Start Lab, programma di accelerazione lanciato da Unicredit nel 2014, rivolto a startup e Pmi innovative nate da non più di 5 anni. L’obiettivo è far crescere nuove realtà imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico e innovativo attraverso l’assegnazione di premi in denaro, attività di mentoring, training manageriale, servizi bancari su misura e la ricerca di controparti commerciali e strategiche grazie a business meeting con società del network UniCredit e con soggetti istituzionali. Per partecipare alle selezioni startup e Pmi candidate devono presentare entro il 16 aprile un progetto imprenditoriale che riguardi iniziative originali e ad alto contenuto innovativo, allegando un business plan completo. Sono quattro le categorie in cuile imprese potranno concorrere per aggiudicarsi l’accesso al programma di accelerazione: dall’Innovative made in Italy, che comprende aziende ad alto potenziale in settori chiave dell’imprenditoria italiana come l’agrifood, la moda, il design, le nanotecnologie, la robotica, la meccanica e il turismo, al Digital; e poi Clean Tech, ossia soluzioni per l’efficienza energetica, le energie rinnovabili, la mobilità sostenibile e il trattamento dei rifiuti e Life Science, categoria all’interno della quale si individueranno i progetti più importanti in tema di biotecnologie e farmaceutica, medical device, digital health care e tecnologie assistive. Nella passata edizione di Unicredit Start Lab erano stati 632 i progetti candidati, di cui 461 già costituiti in imprese e 171 nuove idee imprenditoriali: tra tutti erano stati selezionati i migliori 40. Il 49% dei business plan ha riguardato la categoria Digital, il 29% l’Innovative made in Italy, il 12% il Life Science e il 10% il Clean Tech. Il 43% dei partecipanti aveva tra 24 e 35 anni, con un 23% di concorrenti over 45, dato quest’ultimo che ogni anno segna una costante crescita. La Lombardia, con 128 candidature, è stata la regione più prolifica in termini di nuove idee imprenditoriali, seguita da Veneto e Sicilia, rispettivamente con 67 e 54 business plan inviati per la partecipazione. Quest’anno prenderà il via anche il programma UniCredit Launch Pad, riservato alle startup e Pmi innovative già costituite nell’area Nord Est e quindi in Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto, che abbiano registrato nel 2017 un fatturato superiore a 250mila euro che siano segnalate da un partner locale di Unicredit. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

F.L.