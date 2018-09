Centinaio, l'Ice funziona, l'Enit no

CLE-YL0

(ANSA) - GENOVA, 21 SET - "Parliamoci chiaro, diciamolo fuori dai denti: in termini di promozione turistica dell'Italia all'estero, l'Ice funziona, l'Enit no": in questi termini si è espresso a Genova il ministro per il Turismo, Gian Marco Centinaio, che ha tenuto una conferenza stampa insieme alla presidente di Ucina Confindustria nautica, Carla Demaria, con i giornalisti stranieri. "L'Italia - ha detto - ha potenzialità enormi e bisogna svilupparla meglio di quanto fatto finora. Noi puntiamo su due elementi: sburocratizzazione e promozione turistica adeguata in termini di comunicazione, in particolare all'estero. Da questo punto di vista vorrei dire che non sempre è stata azzeccata la comunicazione più efficace. Lasciatemelo dire, quando ci vuole ci vuole: l'Ice funziona, l'Enit no".