Carige, commissario straodinario: "Non siamo Mps, nazionalizzazione ipotesi astratta"

L’ipotesi di una nazionalizzazione di Banca Carige, nonostante le dichiarazioni del sottosegretario Giancarlo Giorgetti, è “meno che non concreta, più che astratta”. Lo ha detto il commissario straordinario dell'istituto, Pietro Modiano, a margine della conferenza stampa convocata insieme al governatore ligure Giovanni Toti e all'ad della banca Fabio Innocenzi per presentare il rinnovo del servizio di tesoreria con la Regione Liguria.“E’ un’ipotesi non sul tavolo evocata per dire che qualunque cosa succeda a Carige, la banca non cadrà: se un esponente del governo che non si occupa di questa materia dice questo risponde in linea solo teorica". Carige - ha messo in chiaro Modiano - "non è come Montepaschi, si tratta di due cose diverse, il nostro non è un problema di salvataggio miliardario".di Matteo Macor