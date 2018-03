Borse Europee si consolidano, giù Milano

GRS

(ANSA) - MILANO, 5 MAR - Le Borse europee si consolidano, con Francoforte che sale dello 0,8%, all'indomani del via libera dell'Spd alla grande coalizione. Dopo il passaggio elettorale, Milano resta invece fanalino di coda: è l'unica Piazza in rosso (-0,7%). Crescono invece Londra (+0,3%), Parigi (+0,4%) e Madrid (0,6%). Il rendimento del btp sale al 2,01%, mentre lo spread con il bund è a 138. L'euro scende sotto l'1,23 (è a 1,2297) sul dollaro e cede lo 0,1% sul mercato di Londra. In Piazza Affari Mediaset (-6,4%), della galassia Berlusconi, continua ad essere il titolo che più paga l'esito del voto, con Forza Italia al di sotto delle attese. Male anche le banche: Bper (-4,9%), Banco (-4,3%), Ubi (-3,6%), Mps (-2,6%), Intesa (-1,6%) e Unicredit (-1,5%). Salgono Brembo (+3,9%), Tenaris (+1,9%) e Monlcer (+1,5%).