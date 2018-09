Borsa Milano salda (+0,8%) con Atlantia

NI

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Piazza Affari gira la boa di metà giornata allineata alle altre Borse europee: Londra cresce di un punto percentuale, Parigi e Milano dello 0,8%, Francoforte dello 0,6%. Mentre sul mercato azionario inglese sono i giganti delle materie prime a trainare il listino (Glencore e Antofagasta crescono più del 3%), in Piazza Affari si guarda anche al nuovo allentamento della tensione sui titoli di Stato italiani, con lo spread verso la Germania anche sotto quota 240. Tra i gruppi principali, Carige e Cnh salgono del 2%, Ubi dell'1,9%, così come Atlantia a un massimo di giornata di 19 euro con il Sole 24 Ore che, dopo aver ipotizzato l'ingresso di Cdp nella holding, ora parla di un dossier per far entrare F2i in Autostrade. Fiacche Mps e Madiobanca che cedono qualcosa meno di un punto percentuale, con Tim che è limata dello 0,7%. Debole Astaldi (-6% a 1,28 euro) dopo aver tentato un rimbalzo nelle due giornate precedenti.