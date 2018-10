Borsa: Milano riduce perdita (-0,6%)

LE

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - La Borsa di Milano (-0,6%) prosegue in territorio negativo ma riduce le perdite con le banche che, pur limando il calo, restano pesanti. Migliora l'andamento delle altre Borse europee che guardano alle tensioni italiane con la commissione Ue sulla manovra ed in attesa di Wall Street dove i futures sono in positivo. Si riduce la tensione sui titoli di stato con lo spread tra Btp e Bund che si riduce a quota 327 punti con il rendimento del decennale italiano al 3,7%. In calo l'euro sul dollaro a 1,1469 a Londra. A Piazza Affari in forte calo Mps (+5,5%), Ubi (-5%), Banco Bpm (-4,5%), Bper e Unicredit (-3%) e Intesa (-1,2%). Giù anche Fca (-3%) e Tim (-2,3%). Positivi i titoli energetici con Saipem (+1,3%), Tenaris (+1%) ed Eni (+0,8%).