Borsa: Milano gira al rialzo con Fca

(ANSA) - MILANO, 27 AGO - Gira al rialzo Piazza Affari quando manca circa un'ora alla chiusura (Ftse Mib +0,22%), spinta da Fca (+3,23%), sull'onda lunga delle trattative con Kkr per rilevare Magneti Marelli. Acquisti anche su Moncler (+1,95%), Tenaris (+1,5%) ed Stm (+1,41%), insieme agli altri rivali europei. Debole Unicredit (-1,09%), più cauta invece Intesa (-0,34%), con lo spread Btp/Bund a 278 punti base, mentre corre Carige (+2,2%), per il cui rinnovo del Cda sono state presentate quattro liste. Segno meno per Atlantia (-0,4%) mentre è in corso l'audizione in commissione parlamentare del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli sul crollo del ponte Morandi di Genova. Prosegue la corsa di Juventus (+16,8%), Roma (+7,61%)( e Lazio (+4,57%) all'indomani della seconda giornata di campionato. In luce Fnm (+3,74%) in vista di un nuovo accordo con Fs per il futuro di Trenord.