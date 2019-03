Borsa:Milano chiude in rialzo, corre Tim

LE

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - La Borsa di Milano chiude in positivo, in linea con gli altri listini del Vecchio continente che non risentono delle vicende politiche britanniche sulla Brexit. In Europa si guarda alla ripresa delle trattative commerciali e ad un eventuale accordo che potrebbe dare slancio all'economia globale. Stabile lo spread tra Btp e Bund che chiude a 255 punti con il rendimento del decennale italiano al 2,48%. A Piazza Affari corrono Stm (+3,4%) e Atlantia (+3,6%). Si mette in mostra anche Tim (+2,5%), nel giorno dell'assemblea e con la pace fatta tra i soci. In positivo i titoli legati al petrolio con l'aumento del prezzo del greggio. Avanzano Tenaris e Eni (+1,8%) e Saipem (+1,5%). In luce il comparto delle auto con le indiscrezioni sulle aggregazioni. In crescita Ferrari (+1,2%) ed Fca (+0,8%) mentre è in calo Exor (-0,2%). Chiudono in ordine sparso le banche con Mps (-0,4%), Bper (-0,1%), mentre piatto Banco Bpm (+0,04%). In rialzo Ubi (+1,1%), Unicredit (+0,9%) e Intesa (+0,3%).