Bankitalia apre a Siena Palazzo Papesse

(ANSA) - ROMA, 26 SET - La Banca d'Italia apre, in occasione dell'evento "La notte dei ricercatori", che si svolgerà anche a Siena il 28 settembre, il Palazzo delle Papesse per presentare il suo restauro. L'esposizione, che si intitola "Il Palazzo parla di sè. Il nostro patrimonio: dove il passato incontra il futuro", sarà visitabile al pubblico dalle 13.00 alle 20.00. Attraverso le stanze del palazzo, sottolinea la Banca d'Italia, sarà possibile ripercorrere tutta la sua storia a partire dalla costruzione iniziata nel lontano 1469, fino al restauro recentemente eseguito: il progetto nei dettagli, le indagini scientifiche, le tecnologie utilizzate per i lavori di restauro e i segreti del paramento murario che da anni sono oggetto di studio e di ricerca da parte di professionisti e restauratori del settore E' possibile prenotare l'ingresso attraverso il link www.bright-toscana.it.