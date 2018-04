Banche Venete:Sga compra 18 mld di npl

PEG

(ANSA) - MILANO, 11 APR - Sga, la Società per la Gestione di Attività del Tesoro, acquista i portafogli di crediti deteriorati (in sofferenza, unlikely to pay e past due) da Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca in liquidazione coatta amministrativa. I portafogli ceduti, costituiti da circa 112.000 posizioni debitorie, hanno un valore lordo complessivo, si legge in una nota, pari a circa 18 miliardi di euro. Sga può dunque avviare le attività di gestione dei crediti e degli altri beni e rapporti giuridici acquistati, con l'obiettivo di massimizzarne il valore di recupero nel tempo e contestualmente di ottimizzare la gestione dei rapporti con i debitori.