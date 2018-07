Banche: In Italia meno filiali di Cipro

PEG

(ANSA) - MILANO, 21 LUG - In Italia le filiali bancarie sono sempre più piccole (10,3 addetti contro i 13,2 dell'Europa) con solo 7,4 sportelli ogni 1.000 imprese contro una media europea di 8,7. A tirare le somme è un'indagine del sindacato First Cisl che rileva come sia "sconfortante constatare che siamo perfino peggio di Cipro, che ha 9,5 filiali per mille imprese". Per il segretario, Giulio Romani "le statistiche, sbandierate dalle banche italiane e dalla stessa Vigilanza per farci credere che sia necessario ridurre ancora il numero degli sportelli bancari, sembrano quelle di Trilussa" perché "si sostiene che abbiamo 4,5 filiali ogni 10 mila abitanti mentre la zona euro è a 4,2, ma non si dice che nell'area mediterranea la media è di cinque".