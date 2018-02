Anche Abalone al vertice di Venezia per Melegatti

VERONA Abalone Asset Management parteciperà al tavolo convocato per giovedì a Venezia dall’assessore veneto al Lavoro, Elena Donazzan. Si tratta del primo incontro al quale la società maltese, che ha fornito a Melegatti la finanza per la minicampagna di Natale, viene invitata insieme a consulenti e soci della Spa dolciaria, lavoratori e rappresentanti sindacali. Solo l’altro ieri Abalone aveva chiesto un confronto con tutti gli attori coinvolti nella crisi, «per concordare le attività da intraprendere, mettere da parte gli interessi personali e lavorare al rilancio», come ha ribadito nelle scorse ore il Fund Manager, Riccardo Teodori. (...)

